В России создали гибрид электропикапа Илона Маска и iPhone 11 Pro

Электропикап Tesla, на котором пока разъезжает только глава компании Илон Маск (Elon Musk), отличается своим футуристическим дизайном. Его необычный внешний вид специалисты Caviar попробовали воссоздать в особой версии iPhone. Они не просто сделали какие-то накладки на заднюю панель смартфона, а ещё и приделали к нему крышку для защиты экрана. Крышка, кстати, служит не только для безопасности, но и может выступать в качестве подставки. Сообщается, что корпус Cyberphone в целом выполнен из титана.

В стиле Cybertruck будут выпускаться и iPhone 11 Pro, и 11 Pro Max. Всего будет создано 99 экземпляров. Цена не указана, но, скорее всего, будет очень высокой.