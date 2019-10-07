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В России создали «неубиваемый» iPhone 11 Pro с изменённой камерой
С корпусом, укреплённым титаном
Российская компания Caviar, которая нет-нет да удивит необычными гаджетами класса люкс, представила новую коллекцию смартфонов iPhone 11 Pro. У аппаратов изменён внешний вид камеры, а корпус стал прочнее за счёт использования титановых панелей и ударопрочного стекла.
В корпусе используется закалённый титан, экран же покрыт противоударным стеклом. Устройства также украшены золотом, кожей и бриллиантами. Всего представлено 12 моделей с разным дизайном.
Самая дорогая — Caviar iPhone 11 Pro Victory Diamond. В её корпусе используются чистое золото 750 пробы и бриллианты. В отличие от стандартной версии Apple, аппараты от Caviar имеют тройную камеру, не заключённую в квадратный модуль.
Caviar
Все модели представлены в ограниченной серии — по 99 экземпляров. Самый дешёвый Caviar iPhone 11 Pro стоит 249 тысяч рублей. Цены на самый дорогой начинаются от 1 974 000 рублей.
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