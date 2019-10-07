В России создали «неубиваемый» iPhone 11 Pro с изменённой камерой

В корпусе используется закалённый титан, экран же покрыт противоударным стеклом. Устройства также украшены золотом, кожей и бриллиантами. Всего представлено 12 моделей с разным дизайном.

Самая дорогая — Caviar iPhone 11 Pro Victory Diamond. В её корпусе используются чистое золото 750 пробы и бриллианты. В отличие от стандартной версии Apple, аппараты от Caviar имеют тройную камеру, не заключённую в квадратный модуль.