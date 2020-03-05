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В России создали невероятно дорогие смартфоны Galaxy S21
Это переделанные S20
Российская компания Caviar, известная своими люксовыми версиями различных устройств, создала невероятно дорогие смартфоны Galaxy S21. Это модификация Samsung Galaxy S20 в корпусе из драгоценных камней.
Если быть точнее, новая линейка смартфонов Caviar называется Galaxy S21 Fortune. Стилистически устройства объединяет тематика игральных карт. Дизайнеры вдохновились высшими номиналами — четырьмя тузами и джокером.
Корпусы устройств украшены золотом, ониксом, киринитом, композитным камнем, рубинами и сапфирами. Каждую модель линейки выпустили в 21 экземпляре. Самой дорогой из них стала Galaxy S21 Gold Joker из золота 750 пробы и драгоценных камней. Стоит она 2 690 000 рублей. Остальные аппараты линейки с тузами оценены в 344 000 рублей.