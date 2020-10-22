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В России создали особый iPhone 12 с частицей древнеримского копья
Это, конечно, дело рук Caviar
Российский производитель люксовых версий устройств Caviar начал продажи особых iPhone 12 Pro в исполнении Warrior («Воин»). В корпусе у них есть частичка древнеримского копья.
Как обычно, такие айфоны выйдут ограниченным тиражом. Каждая модель из новой линейки посвящена, как можно догадаться, легендарным воинам истории: викингам, самураям, ассасинам, а также мечу пророка Зульфикару и древнеримскому императору.
Собственно, в модели Imperator («Император») и используется оригинальная частичка метательного копья времён правления императора Константина Великого — пилума. Корпус этого смартфона выполнен из золота. В отделке используются чёрный мрамор и красная кожа. Такой айфон выйдет в семи экземплярах. Цены на него начинаются с 2,9 млн рублей.
Другие модели тоже дорогие и используют необычные материалы. В версии Viking есть мех волка, а в модели Knight — титановый корпус с рисунком в виде кольчуги.