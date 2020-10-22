В России создали особый iPhone 12 с частицей древнеримского копья

Как обычно, такие айфоны выйдут ограниченным тиражом. Каждая модель из новой линейки посвящена, как можно догадаться, легендарным воинам истории: викингам, самураям, ассасинам, а также мечу пророка Зульфикару и древнеримскому императору.

Собственно, в модели Imperator («Император») и используется оригинальная частичка метательного копья времён правления императора Константина Великого — пилума. Корпус этого смартфона выполнен из золота. В отделке используются чёрный мрамор и красная кожа. Такой айфон выйдет в семи экземплярах. Цены на него начинаются с 2,9 млн рублей.