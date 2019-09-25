В России создали систему для отслеживания действий пользователя смартфона

Разработка принадлежит сотрудникам кафедры криптологии и кибербезопасности. Система называется «По рукам». Видимо потому, что она отслеживает все взаимодействия пользователя с экраном. А также анализирует его походку и положение самого устройства. Такая система позволяет определять, что смартфон попал в чужие руки после того, как злоумышленник ввёл пароль или обошёл блокировку. Как только программа понимает, что устройством пользуется не его хозяин, она сразу блокирует доступ.

Разработчики уверяют, что система чрезвычайно точна. Все данные, собранные ею, хранятся и обрабатываются на устройстве. Это гарантирует то, что информация не попадёт в чужие руки.