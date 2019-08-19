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В России создали свою версию iPhone 2019 года с частицами Луны и метеоритами

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Apple ещё не представила новые iPhone этого года, а российский бренд Caviar уже показал свои варианты смартфонов. Создали они их, опираясь на прототипы будущих новинок от компании из Купертино. Дизайн устройств объединён космической тематикой.

Всего в серию вошли пять моделей. Заглавная называется «Бриллиантовая вселенная» (Universe Diamond), и украшена она не просто бриллиантами, рубинами, коньячным бриллиантом, топазом редкого оттенка Swiss, но и фрагментом настоящего космического корабля, а также частицей Луны и метеоритом. Стоит устройство 2 999 000 рублей.

Caviar

Другая модель посвящена чёрным дырам. Её название — Singularity. Корпус смартфона инкрустирован фрагментами нескольких метеоритов.

Caviar

Ещё одно устройство Explorer воплощает концепцию неустанной тяги человечества к открытиям.

Caviar

Цены на смартфоны начинаются от 299 000 рублей. Модель «Бриллиантовая вселенная» представлена в одном экземпляре.

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