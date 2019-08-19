В России создали свою версию iPhone 2019 года с частицами Луны и метеоритами

Всего в серию вошли пять моделей. Заглавная называется «Бриллиантовая вселенная» (Universe Diamond), и украшена она не просто бриллиантами, рубинами, коньячным бриллиантом, топазом редкого оттенка Swiss, но и фрагментом настоящего космического корабля, а также частицей Луны и метеоритом. Стоит устройство 2 999 000 рублей.
Caviar
Другая модель посвящена чёрным дырам. Её название — Singularity. Корпус смартфона инкрустирован фрагментами нескольких метеоритов.
Caviar
Ещё одно устройство Explorer воплощает концепцию неустанной тяги человечества к открытиям.
Caviar
Цены на смартфоны начинаются от 299 000 рублей. Модель «Бриллиантовая вселенная» представлена в одном экземпляре.