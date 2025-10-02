Опубликовано 02 октября 2025, 16:221 мин.
В России стали чаще брать среднебюджетные смартфоны: главный виновник — iPhone 13iPhone 13 подтолкнул рост спроса
МТС проанализировала продажи смартфонов в России за девять месяцев 2025 года и отметила рост интереса к моделям в ценовой категории 40−50 тыс рублей. Продажи в этом сегменте выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Главным драйвером стал iPhone 13 с памятью 128 ГБ. Он занял 16% всех продаж в этой категории.
© Apple
Кроме того, интерес к сегменту поддержало снижение стоимости некоторых прошлых флагманов. В категории 40−50 тыс. рублей чаще всего покупают смартфоны Samsung (27%), Apple (23%) и Xiaomi (14%). Самыми востребованными моделями стали iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и HUAWEI Pura 70.
Всего за январь-сентябрь 2025 года россияне купили 17,5 млн смартфонов на сумму 415 млрд рублей. Это на 20% меньше в штуках и на 21% меньше в деньгах, чем годом ранее.
По количеству проданных устройств лидирует Xiaomi (22%), за ней следуют Realme (14%), Tecno (13%), Samsung (13%) и Apple (8%). В денежном выражении лидером остаётся Apple (27% рынка), затем идут Samsung (21%) и Xiaomi (14%).