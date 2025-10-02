Кроме того, интерес к сегменту поддержало снижение стоимости некоторых прошлых флагманов. В категории 40−50 тыс. рублей чаще всего покупают смартфоны Samsung (27%), Apple (23%) и Xiaomi (14%). Самыми востребованными моделями стали iPhone 13, Samsung Galaxy A55 и HUAWEI Pura 70.

Всего за январь-сентябрь 2025 года россияне купили 17,5 млн смартфонов на сумму 415 млрд рублей. Это на 20% меньше в штуках и на 21% меньше в деньгах, чем годом ранее.

По количеству проданных устройств лидирует Xiaomi (22%), за ней следуют Realme (14%), Tecno (13%), Samsung (13%) и Apple (8%). В денежном выражении лидером остаётся Apple (27% рынка), затем идут Samsung (21%) и Xiaomi (14%).