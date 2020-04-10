В России стали чаще покупать подержанные смартфоны из-за пандемии

Как пишет «Коммерсант», после введения мер по самоизоляции в России вырос спрос на подержанные смартфоны. При этом россияне покупают и бывшие в употреблении устройства, и восстановленные. Так продавец восстановленной техники SmartPrice рассказал о 40-процентном увеличении спроса.

Эксперт, с которым беседовал «Коммерсант», также считает, что россияне ожидают дефицит из-за ограничения поставок из Китая и рост цен из-за снижения курса рубля. Кроме того, на спрос на подержанные устройства влияет закрытие большого числа магазинов техники.

По мнению эксперта, если самоизоляция затянется, доходы россиян сократятся ещё больше, и спрос начнёт падать.

В сервисе объявлений Avito тоже отметили рост спроса на смартфоны. С 30 марта по 6 апреля он увеличился на 28%. Помимо этого, выросло количество россиян, желающих быстро избавиться от старых смартфонов и поменять их на новые.