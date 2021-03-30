В России станет проще отремонтировать iPhone

Теперь сервисные центры из России могут претендовать на статус независимых поставщиков услуг по ремонту устройств Apple по программе Apple Independent Repair Provider (IRP).

Эта программа в 2019 году была запущена в США. Теперь же Apple расширяет её почти на все страны, в которых продаются продукты компании.

Конечно, статус независимого поставщика услуг смогут получить только компании, соответствующие требованиям. Они должны иметь собственное помещение для обслуживание клиентов, подтверждённый стаж работы и возможность сохранять в секрете полученные от Apple руководства по проведению ремонтных и диагностических работ. Кроме того, сотрудникам придётся сдать онлайн-экзамен по ремонту техники Apple.