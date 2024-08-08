В России стартовал предзаказ на iPhone 16. За месяц до презентации Apple

Эти новинки обещают значительные улучшения: часы получат самый большой экран и обновленный процессор, а iPhone — улучшенную фронтальную камеру, встроенный ИИ и более мощное железо.

Для оформления предзаказа пользователям нужно оставить заявку и внести предоплату: 25 тыс рублей за часы и 50 тыс рублей за смартфон.

После начала продаж, покупатели получат уведомление и смогут оплатить оставшуюся сумму. Товары доставят в Россию в среднем за 14 дней с момента релиза.

Несмотря на отсутствие официального анонса, многие уже оформили предзаказы. Сообщается, что количество заказов продукции Apple выросло в 1.3 раза, а посещаемость страниц с новыми смартфонами увеличилась в 7.8 раз.

Спрос на новые iPhone в 2024 году вырос в 27 раз по сравнению с прошлым годом.