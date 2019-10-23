В России стартовали предзаказы на осенний флагман Sony

Оформить предварительный заказ можно в период с сегодняшнего дня (23 октября) по 5 ноября 2019 года. Конечно же, в фирменном интернет-магазине Sony Store Online и в сети Sony Centre. Стоит смартфон 59 990 рублей.

Напомним, диагональ экрана Xperia 5 равна 6,1 дюйма, разрешение — Full HD+. Работает аппарат на процессоре Qualcomm Snapdragon 855, оснащён 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 3140 мАч. Камера устройства тройная.

В России Xperia 5 представлен в двух цветах – синем и чёрном. Поставляется с блоком зарядного устройства с поддержкой PD Charging, кабелем USB Type-C и переходником Type-C на аудио разъём 3,5 мм.