В России стартовали продажи новейших смартфонов Nokia

Nokia 7.2 оснащён тройной основной камерой, один из датчиков которой имеет разрешение 48 Мп. Вся оптика смартфона выполнена фирмой ZEISS. Компания сообщает, что характеристики камеры позволяют получать хорошие фотографии в режиме ночной съёмки. Изображения, полученные на Nokia 7.2, обрабатывает встроенный процессор Pixelworks. «Фронталка» аппарата, кстати, имеет разрешение 20 Мп.

Работает смартфон на оптимизированном процессоре Snapdragon 660. Аккумулятор ёмкостью 3500 мАч позволяет устройству функционировать в течение двух дней.

Nokia 6.2 тоже получил тройную камеру, только датчики изображения у неё имеют разрешение 16, 5 и 8 Мп. Фронтальная камера аппарата 8-мегапиксельная. Процессор чуть послабее — Snapdragon 636, аккумулятор тот же.

Стоит отметить, что оба устройства входят в программу Android One и получат обновление до Android 10.

Nokia 7.2 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит в России 19 990 рублей. Стоимость Nokia 6.2 с 3 ГБ + 32 ГБ равна 14 990 рублям. Доступны в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партнёров.