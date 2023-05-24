В России стартовали продажи нового складного смартфона Oppo

3,26-дюймовый внешний дисплей Find N2 Flip предлагает такие функции, как быстрый ответ на сообщения, прогноз погоды, управление уведомлениями, обработка звонков и так далее.

Смартфон оснащен большим внутренним 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем E6 с соотношением сторон 21:9 и адаптивной частотой обновления 120 Гц.

Флагманская основная камера с разрешением 50 МП использует сенсор Sony IMX890 с диафрагмой f/1.8. На внешнем дисплее установлена 32-Мп камера с сенсором Sony IMX709, автофокусом и широкоугольным объективом. Кроме того, фирменный чип обработки изображений MariSilicon X улучшает качество видео при слабом освещении.

Find N2 Flip оснащен аккумулятором емкостью 4 300 мАч. Oppo также совместно с MediaTek создала оптимизированную версию флагманского процессора Dimensity 9000+ специально для Find N2 Flip. Устройство поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC 44W, позволяющую аккумулятору достичь 50% заряда всего за 23 минуты и полностью зарядиться менее чем за час.

Oppo Find N2 Flip доступен в России в двух цветах: фиолетовом и черном. Цена модели с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составляет 89 999 рублей. Купить смартфон можно, например, в «М.Видео».