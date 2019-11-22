В России стартовали продажи первых смартфонов от вьетнамской Xiaomi

Третий аппарат Vsmart Star ещё менее мощный, но зато и более дешёвый. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Qualcomm 215. Оснащён двойной основной камерой и поддерживает быструю зарядку. Выпускается в версии 2 ГБ + 16 ГБ по цене 6990 рублей.