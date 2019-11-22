В России стартовали продажи первых смартфонов от вьетнамской Xiaomi
Первый смартфон Vsmart Live — флагманский. Он оснащён тройной камерой с основным датчиком на 48 Мп. Диагональ AMOLED-экрана устройства равна 6,2 дюйма. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 675, а ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Vsmart Live выпускается в двух версиях — 4 ГБ + 64 ГБ за 14 990 рублей и 6 ГБ + 64 ГБ за 16 990 рублей.
Второй смартфон Vsmart Joy 2+ имеет более слабый процессор Snapdragon 450, двойную камеру (13 Мп + 5 Мп), экран диагональю 6,2 дюйма и батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Устройство с 2 ГБ + 32 ГБ стоит 9990 рублей, а с 3 ГБ + 32 ГБ — 11 990 рублей.
Третий аппарат Vsmart Star ещё менее мощный, но зато и более дешёвый. В качестве аппаратной основы у него выступает процессор Qualcomm 215. Оснащён двойной основной камерой и поддерживает быструю зарядку. Выпускается в версии 2 ГБ + 16 ГБ по цене 6990 рублей.
Ну, и последняя модель Vsmart Bee работает на четырёхъядерном MediaTek, имеет 16 ГБ внутренней памяти, основную камеру на 8 Мп и аккумулятор на 2500 мАч. Но и стоит копейки — 4990 рублей.
Смартфоны уже доступны в «Связном», Tmall и «Онлайн Трейд». В ближайшие дни появятся в ассортименте «Беру», OZON.ru, «М-Видео» и др.