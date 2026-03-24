В России стартовали продажи realme 16 Pro и 16 Pro+ с 200 МП-камерой

Модель 16 Pro+ получила дополнительный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. У 16 Pro — плоский 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с такой же частотой.

Оба смартфона умеют снимать видео в формате 4K и поддерживают умные функции вроде удаления лишних объектов с фото и защищены от воды и пыли по стандарту IP69.

Ёмкость аккумулятора смартфонов — 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.

В realme 16 Pro+ установлен процессор Snapdragon 7 Gen 4, в realme 16 Pro — MediaTek Dimensity 7300-Max.