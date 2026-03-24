В России стартовали продажи realme 16 Pro и 16 Pro+ с 200 МП-камерой

В России стартовали продажи realme 16 Pro и 16 Pro+ с 200 МП-камеройНовые среднебюджетники
Модель 16 Pro+ получила дополнительный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, 6,8-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. У 16 Pro — плоский 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с такой же частотой.
Оба смартфона умеют снимать видео в формате 4K и поддерживают умные функции вроде удаления лишних объектов с фото и защищены от воды и пыли по стандарту IP69.
Ёмкость аккумулятора смартфонов — 7000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт.
В realme 16 Pro+ установлен процессор Snapdragon 7 Gen 4, в realme 16 Pro — MediaTek Dimensity 7300-Max.
Цены:
-
realme 16 Pro: от 38 999 до 44 999 рублей в зависимости от памяти.
-
realme 16 Pro+: от 48 999 до 54 999 рублей.
До 21 апреля при покупке смартфона и наушников realme Buds Air 8 стоимость наушников (5499 рублей) вычитается из цены смартфона.