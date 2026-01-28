В России стартовали продажи сразу четырех смартфонов серии Redmi Note 15

Главный акцент в серии сделан на прочность, автономность и качество съемки. Смартфоны получили усиленную защиту от пыли и воды, устойчивость к падениям и емкие аккумуляторы.

Продвинутые модели оснащены основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. В базовой версии установлен сенсор на 108 Мп.

Все смартфоны серии получили яркие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления до 120 Гц.

За работу устройств отвечают процессоры Qualcomm и MediaTek.