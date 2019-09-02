В России телефон убил школьницу ударом тока

Об инциденте сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия. Девочка жила в селе Большие Березники. Известно, что она получила удар током дома, когда пользовалась мобильным телефоном. Аппарат в это время находился на подзарядке. Девочку обнаружила её мать и отвезла в больницу. Спасти ребёнка не удалось.

Это не первый случай, когда мобильные устройства создают угрозу здоровью и жизни детям. В июле стало известно об истории 11-летней американки, у которой в руках загорелся iPhone 6. Девочка успела отбросить смартфон и не пострадала.