В России теперь можно скопировать сотовый номер на умные часы и звонить с них без смартфона

Свою порцию успеха получит и Samsung, гаджеты которой «при некоторых условиях теперь смогут и проводить NFC-платежи, и автономно звонить — больше ни один бренд умных часов в РФ такого предложить не может», — отметил Харитонов.

МегаФон пока предлагает ее абонентам в нескольких городах, но планирует расширять зону охвата. Для использования услуги необходимо иметь смарт-часы с поддержкой eSIM. У «Вымпелкома» такая услуга готова, но пока идет ее тестирование, а МТС ожидает разрешения на введение.