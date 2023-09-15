В России теперь можно скопировать сотовый номер на умные часы и звонить с них без смартфона

В России теперь можно скопировать сотовый номер на умные часы и звонить с них без смартфонаОн вообще не понадобится
Российские операторы мобильной связи внедряют новую услугу, позволяющую абонентам совершать звонки и отправлять сообщения на смарт-часы, даже если их смартфоны находятся за километры от них, пишут «Известия». Мегафон, МТС и Вымпелком уже готовы к началу оказания услуг.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Услуга будет доступна для смарт-часов Samsung и Huawei, но не будет совместима с Apple Watch. Функция позволяет пользователям оставаться на связи, занимаясь спортом, велоспортом, плаванием или отдыхая на природе, без использования смартфона. Звонки и сообщения могут быть направлены на обычный телефонный номер получателя.
Больше всего от нововведения выиграет компания Huawei, у которой практически все модели актуального поколения (Watch 4) поддерживают работу eSIM одновременно со смартфоном
Свою порцию успеха получит и Samsung, гаджеты которой «при некоторых условиях теперь смогут и проводить NFC-платежи, и автономно звонить — больше ни один бренд умных часов в РФ такого предложить не может», — отметил Харитонов.
МегаФон пока предлагает ее абонентам в нескольких городах, но планирует расширять зону охвата. Для использования услуги необходимо иметь смарт-часы с поддержкой eSIM. У «Вымпелкома» такая услуга готова, но пока идет ее тестирование, а МТС ожидает разрешения на введение.
Единственный минус состоит в том, что данное нововведение не затронет владельцев Apple Watch, поскольку в России достаточно большое количество любителей «яблочной» техники