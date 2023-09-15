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14:41, 15 сентября 2023
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В России теперь можно скопировать сотовый номер на умные часы и звонить с них без смартфона

Он вообще не понадобится

Российские операторы мобильной связи внедряют новую услугу, позволяющую абонентам совершать звонки и отправлять сообщения на смарт-часы, даже если их смартфоны находятся за километры от них, пишут «Известия». Мегафон, МТС и Вымпелком уже готовы к началу оказания услуг.

В России теперь можно скопировать сотовый номер на умные часы и звонить с них без смартфона

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Услуга будет доступна для смарт-часов Samsung и Huawei, но не будет совместима с Apple Watch. Функция позволяет пользователям оставаться на связи, занимаясь спортом, велоспортом, плаванием или отдыхая на природе, без использования смартфона. Звонки и сообщения могут быть направлены на обычный телефонный номер получателя.

Больше всего от нововведения выиграет компания Huawei, у которой практически все модели актуального поколения (Watch 4) поддерживают работу eSIM одновременно со смартфоном

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Свою порцию успеха получит и Samsung, гаджеты которой «при некоторых условиях теперь смогут и проводить NFC-платежи, и автономно звонить — больше ни один бренд умных часов в РФ такого предложить не может», — отметил Харитонов.

МегаФон пока предлагает ее абонентам в нескольких городах, но планирует расширять зону охвата. Для использования услуги необходимо иметь смарт-часы с поддержкой eSIM. У «Вымпелкома» такая услуга готова, но пока идет ее тестирование, а МТС ожидает разрешения на введение.

Единственный минус состоит в том, что данное нововведение не затронет владельцев Apple Watch, поскольку в России достаточно большое количество любителей «яблочной» техники

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Пользователи Apple Watch лишены такой связи, поскольку компания Apple прекратила поставки своих устройств в Россию в прошлом году, а активация eSIM в Apple Watch в настоящее время невозможна без согласия Apple.

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