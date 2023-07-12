В России уже можно предзаказать «прозрачный» смартфон Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) уже доступен для предварительного заказа в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо». Если вы не знали, то отличительной особенностью устройств этой серии является Glyph-интерфейс на задней стороне смартфона, который подсвечивается определенным образом в ответ на приход уведомлений, звонков, использования Google Ассистента и не только.

По сравнению со своим предшественником Nothing Phone (2) также обладает улучшенными техническими характеристиками, включая операционную систему Android 13 с оболочкой NothingOS 2.0.

Он оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 4700 мАч с возможностью быстрой зарядки. Камеры также были обновлены: двойная основная камера с основным сенсором на 50 Мп и фронтальная камера на 32 Мп.