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В России уже начали продавать особую версию iPhone 12 за полтора миллиона рублей
Caviar опять на сцене
Российская компания Caviar, которая периодически выпускает люксовые версии различных устройств, уже начала продавать особую версию iPhone 12 за полтора миллиона рублей. Сама Apple ещё не представила эти смартфоны.
В коллекции Caviar присутствуют iPhone 12 Pro и Pro Max. Эти модели компания предлагает отделать золотом и серебром высшей пробы, драгоценными камнями, кожей, титаном и карбоном. Самая дорогая из версий iPhone 12 Pro, которая называется Pure Gold, оценена в 1 490 000 рублей. Самая дешёвая стоит 249 тысяч рублей.
Также Caviar будет поставлять в комплекте с iPhone 12 аксессуары: зарядные устройства и наушники (что любопытно, сама Apple, по слухам, наушники и блок питания класть не станет).
Стоит понимать, что Caviar пока принимает только предзаказы, то есть схитрить и получить iPhone раньше всех не получится.
ixbt