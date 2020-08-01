В России уже начали продавать особую версию iPhone 12 за полтора миллиона рублей

В коллекции Caviar присутствуют iPhone 12 Pro и Pro Max. Эти модели компания предлагает отделать золотом и серебром высшей пробы, драгоценными камнями, кожей, титаном и карбоном. Самая дорогая из версий iPhone 12 Pro, которая называется Pure Gold, оценена в 1 490 000 рублей. Самая дешёвая стоит 249 тысяч рублей.

Также Caviar будет поставлять в комплекте с iPhone 12 аксессуары: зарядные устройства и наушники (что любопытно, сама Apple, по слухам, наушники и блок питания класть не станет).

Стоит понимать, что Caviar пока принимает только предзаказы, то есть схитрить и получить iPhone раньше всех не получится.