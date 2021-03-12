Телефоны
Сегодня в 14:27
В России узнали, как реклама в соцсетях влияет на продажи смартфонов
И какие бренды пожинают плоды с продвижения в соцсетях
Компания YouScan провела исследование и узнала, как реклама в соцсетях влияет на продажи смартфонов. Похоже, что производителям выгодно вкладываться в продвижение в интернете.
Специалисты YouScan анализировали упоминания брендов в соцсетях, количество поисковых запросов в Google и Yandex, а также объёмы продаж за 2020 год.
Аналитики выяснили, что самым обсуждаемым брендом смартфонов в 2020 году стал Apple. И именно эта компания стала лидером по объёму продаж в денежном выражении. Также в топ вошли Samsung, Xiaomi и Huawei.
По информации YouScan, пользователи соцсетей при этом считают айфоны слишком дорогими. А вот устройства Xiaomi, Huawei и ВВК устраивают людей по всем параметрам, указано в пресс-релизе.
Аналитики также отметили, что выпуск новых моделей смартфонов сопровождается всплесками обсуждений в соцсетях. Поэтому брендам выгодно представлять обновлённые линейки.