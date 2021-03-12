В России узнали, как реклама в соцсетях влияет на продажи смартфонов

Специалисты YouScan анализировали упоминания брендов в соцсетях, количество поисковых запросов в Google и Yandex, а также объёмы продаж за 2020 год.

Аналитики выяснили, что самым обсуждаемым брендом смартфонов в 2020 году стал Apple. И именно эта компания стала лидером по объёму продаж в денежном выражении. Также в топ вошли Samsung, Xiaomi и Huawei.

По информации YouScan, пользователи соцсетей при этом считают айфоны слишком дорогими. А вот устройства Xiaomi, Huawei и ВВК устраивают людей по всем параметрам, указано в пресс-релизе.

Аналитики также отметили, что выпуск новых моделей смартфонов сопровождается всплесками обсуждений в соцсетях. Поэтому брендам выгодно представлять обновлённые линейки.