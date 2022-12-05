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12:31, 05 декабря 2022
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В России в 9 раз вырос спрос на установку защитного стекла на смартфоны

Потому что сейчас особенно берегут устройства?

В Ситилинке сообщили, что в России в девять раз с начала года вырос спрос на установку защитного стекла на гаджеты.

В России в 9 раз вырос спрос на установку защитного стекла на смартфоны

Фото: Unsplash

Ритейлер утверждает, что люди чаще чаще выбирают уникальные решения, которые позволяют изготовить защитное покрытие под конкретную модель смартфона или планшета.

Также в Ситилинке пришли к выводу, что увеличение спроса на защитные стёкла свидетельствует о стремлении пользователей сохранить свои устройства на более продолжительный период.

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