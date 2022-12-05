В России в 9 раз вырос спрос на установку защитного стекла на смартфоны

Ритейлер утверждает, что люди чаще чаще выбирают уникальные решения, которые позволяют изготовить защитное покрытие под конкретную модель смартфона или планшета.

Также в Ситилинке пришли к выводу, что увеличение спроса на защитные стёкла свидетельствует о стремлении пользователей сохранить свои устройства на более продолжительный период.