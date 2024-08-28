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Опубликовано 28 августа 2024, 20:25
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В России в поддержку Павла Дурова выпустили люксовый iPhone за 500 тыс рублей

Caviar запускает пользовательский iPhone "#FreeDurov" в поддержку свободы слова
Люксовый бренд Caviar представил кастомный iPhone под названием «#FreeDurov», вдохновленный резонансом по всему миру после задержания Павла Дурова во Франции.
В России в поддержку Павла Дурова выпустили люксовый iPhone за 500 тыс рублей
© Ferra

На лимитированном iPhone, изготовленном из авиационного титана с черным PVD-покрытием, выгравирован девиз на русском и французском языках: «Свобода и красота». Эта фраза перекликается с основными ценностями Дурова и национальным девизом Франции «Свобода, Равенство, Братство».

В центре дизайна — бумажный самолетик из титана и эмали, напоминающий логотип Telegram, символизирующий «свободу и важность конфиденциальности данных». Caviar предлагает модель на основе iPhone 15 по цене от 509 000 рублей или в качестве предзаказа на основе iPhone 16 по цене от 579 000 рублей.

Источник:Caviar
Автор:Максим Многословный
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