В России в поддержку Павла Дурова выпустили люксовый iPhone за 500 тыс рублей

Опубликовано 28 августа 2024, 20:251 мин.
В России в поддержку Павла Дурова выпустили люксовый iPhone за 500 тыс рублейCaviar запускает пользовательский iPhone "#FreeDurov" в поддержку свободы слова
Люксовый бренд Caviar представил кастомный iPhone под названием «#FreeDurov», вдохновленный резонансом по всему миру после задержания Павла Дурова во Франции.
На лимитированном iPhone, изготовленном из авиационного титана с черным PVD-покрытием, выгравирован девиз на русском и французском языках: «Свобода и красота». Эта фраза перекликается с основными ценностями Дурова и национальным девизом Франции «Свобода, Равенство, Братство».
В центре дизайна — бумажный самолетик из титана и эмали, напоминающий логотип Telegram, символизирующий «свободу и важность конфиденциальности данных». Caviar предлагает модель на основе iPhone 15 по цене от 509 000 рублей или в качестве предзаказа на основе iPhone 16 по цене от 579 000 рублей.