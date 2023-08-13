В России вновь прокомментировали запрет техники Apple

Он заявил, что вопрос о запрете может быть рассмотрен только тогда, когда Россия предложит пользователям устройства сопоставимого качества. Ющенко отметил, что в России не было выпущено ни одного смартфона, который мог бы заменить предложения Apple, поэтому разговоры о запрете преждевременны.

Ющенко также признал, что гаджеты из любой страны могут быть взломаны. Некоторые компании могут принять решение запретить использование определенных устройств в рабочих целях. Он подчеркнул, что люди должны быть внимательны к своим разговорам и сообщениям при использовании любого телефона. Он также отметил, что внутренняя коммуникация внутри организаций, особенно если она засекречена, должна соответствовать корпоративным правилам.