В России восстановился ассортимент смартфонов до уровня января

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В России восстановился ассортимент смартфонов до уровня январяНо некоторых брендов всё же стало меньше
После того, как Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля, ассортимент смартфонов в магазинах снизился. Многие производители официально прекратили поставки, правительству пришлось легализовать параллельный импорт. Похоже, благодаря этому в июле проблема поставок была закрыта — ассортимент восстановился до январского уровня.
Об этом «Известиям» сообщили в «М. Видео — Эльдорадо». В магазинах доступны около 500 моделей от примерно 20 брендов. Цены на большинство смартфонов, как утверждается, тоже сохранились на уровне начала года. Отмечается, что ассортимент расширился за счёт китайских брендов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других.
Впрочем, выбор гаджетов Apple, Samsung и Xiaomi тоже полностью восстановился до уровня февраля 2022 года. А вот смартфонов Honor, Huawei, Oppo, Vivo, ZTE, Motorola и ряда других брендов стало меньше, говорят в другой торговой сети.