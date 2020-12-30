В России возобновились продажи экстремального игрового смартфона RedMagic 5s
RedMagic 5s оснащён AMOLED-экраном диагональю 6,65 дюйма и высокой частотой обновления изображения — до 144 Гц. Это важно для игр. Также экран поддерживает больше 4000 уровней яркости и позволяет избежать лагов во время игры. Отклик сенсорного дисплея достигает 240 Гц.
В качестве аппаратной основы RedMagic 5s выступает процессор Snapdragon 865. У смартфона имеется система жидкостного охлаждения. Благодаря ней температуру CPU можно снизить на 16°. Устройство также оборудовано аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
RedMagic
У RedMagic 5s есть встроенные сенсорные триггеры на одной из боковых граней смартфона. Для игр у аппарата также есть приложение Game Space, которое позволяет настраивать игровые функции, получать быстрый доступ к тайтлам и записывать достижения.
RedMagic 5s уже можно купить в Связном и онлайн-рознице по цене 49 990 рублей.