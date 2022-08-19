В России впервые оштрафовали оператора за звонок с подменного иностранного номера

Об этом сообщил Роскомнадзор. В ведомстве говорят, что это первый в России штраф за подобное правонарушение. Протокол на оператора по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП (неисполнение оператором связи обязанностей по передаче абонентского номера и (или) уникального кода идентификации, прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика) составил сам Роскомнадзор.

Сумма штрафа составила 1 миллион рублей. «Звонки с подменных номеров могут использоваться злоумышленниками для распространения ложных сообщений о террористических актах, информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также для создания помех в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики и других социально значимых сфер», — рассказали в Роскомнадзоре.