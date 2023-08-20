В России впервые протестировали складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3

Прежде всего, нужно отметить, что новый Xiaomi Mix Fold 3 выпускается только для Китая. Сами представители компании Xiaomi заявили, что не будут его выпускать на глобальный рынок. Соответственно, продаваться официально в России он не будет. При этом поддержка NFC у него есть.

Внешний экран имеет у Mix Fold 3 диагональ 6,56 дюйма. И в закрытом виде устройство гораздо больше похоже на обычный смартфон по сравнению со складным смартфоном от Samsung. Частота обновления экрана у него - 120 Гц, яркость - до 2600 нит. Но на солнце этот экран не такой яркий, как у смартфона Samsung. В то же время проблем с ШИМом у Xiaomi Mix Fold 3 нет.

Внутренний дисплей имеет яркость 1300 нит, диагональ - 8 дюймов. Также он может менять частоту обновления от 1 до 120 Гц. Хотя на презентации компания Xiaomi отметила, что складку на экране у аппарата не видно, это не так. Она хорошо заметна.

В плане производительности у Xiaomi Mix Fold 3 всё отлично. Стоит на нём процессор Snapdragon 8 Gen 2. Из вариантов комплектации есть версии на 12/16 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти.

Также на смартфоне есть только китайский и английский языки. Кроме того, Google-сервисы в системе есть, но они по умолчанию не включаются: вам нужно будет их самостоятельно активировать в настройках.