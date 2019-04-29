В России впервые заработали двухсимочные iPhone

Первый российский оператор начал работу с технологией eSim. Им стал Tele2. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на слова директора по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимира Павлова.

Интегрированные SIM-карты предлагаются в пяти московских салонах оператора. С 5 мая сервис запустят ещё в в Москве и Московской области.

eSim представляют собой модуль, встроенный в мобильное устройство, такое как смартфон, планшет или смарт-часы. С ним можно переходить от оператора к оператору без покупки физической SIM-карты, просто через приложение или с помощью предоставленного оператором QR-кода.

Чтобы воспользоваться eSim у оператора Tele2, абонентам всё же придётся купить физическую SIM-карту оператора в салоне связи. Это требует российское законодательство. Затем абоненту можно написать (тоже лично в салоне связи) заявление о переходе на eSim, после чего физическая SIM-карта перестанет работать.

Тем не менее, даже с условием покупки SIM-карты и посещения салона связи, это большой шаг для российского рынка. Теперь российские пользователи могут начать пользоваться вторыми SIM-картами на iPhone, а также смарт-часами и планшетами со встроенными eSim.

Сейчас Минкомсвязи прорабатывает необходимую нормативную базу для внедрения eSim в России. К концу года планируется подготовить её к запуску технологии eSim в России. Главное препятствие к запуску — требование смены SIM-карты при смене оператора.