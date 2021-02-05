В России выйдет первый смартфон с подэкранной селфи-камерой и мощнейшим процессором

В базе ЕЭК новое устройство фигурирует под модельным номером ZTE A2022PG. Его имя — ZTE Axon 30 Pro 5G — уже было подтверждено самой компанией. появление в ЕЭК же говорит, что смартфон скоро запустят на глобальном рынке, но когда, неизвестно.

Ожидается, что ZTE Axon 30 Pro получит экран диагональю 6,92 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Также ему пророчат процессор Snapdragon 888 и подэкранную селфи-камеру, как уже упоминалось выше. Ещё, по слухам, ZTE Axon 30 Pro может получит 200-Мп основную камеру.