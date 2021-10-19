В России выпустили айфоны с бюстами Илона Маска и Стива Джобса

Есть в коллекции и бюст Джека Ма, основателя Alibaba Group. Смартфон в дополнение к нему самый дорогой — стоит больше миллиона рублей. Зато в нём есть корпус из ударопрочного титана, инкрустированный сверкающими бриллиантами диаметром 4 мм.