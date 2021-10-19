В России выпустили айфоны с бюстами Илона Маска и Стива Джобса

В России выпустили айфоны с бюстами Илона Маска и Стива ДжобсаА ещё Джека Ма
Хотя оплачивать бюст придётся отдельно. Дешевле всех почему-то стоит Стив Джобс. Цена такого бюста, выполненного из ювелирного сплава с серебром, составляет 99 тысяч рублей. Айфон в дополнение к бюсту сделан из ударопрочного титана с PVD-покрытием чёрного цвета и стоит 424 рубля.
Бюст Илона Маска стоит 119 тысяч рублей. Он имеет интересную особенность: можно снять крышку с его головы и увидеть «мысли» — чип Neuralink, ракету Falcon 9, электромобиль Tesla Roadster. Айфон для коллекции украшен «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи, с андроидом Tesla Bot в центре.
Есть в коллекции и бюст Джека Ма, основателя Alibaba Group. Смартфон в дополнение к нему самый дорогой — стоит больше миллиона рублей. Зато в нём есть корпус из ударопрочного титана, инкрустированный сверкающими бриллиантами диаметром 4 мм.