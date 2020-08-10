В России выпустили дешёвые телефоны Nokia, способные держать заряд неделями

Это Nokia 125 и обновлённый Nokia 150 2020 года. Телефоны оснащены крупными кнопками, с помощью которых удобно набирать сообщения.

Модель Nokia 125 имеет классическую игру «Змейка» и беспроводное радио. Память телефона рассчитана на 2000 контактов и 500 SMS. Телефон Nokia 150 можно использовать как MP3-плеер. Поддерживает карты памяти ёмкостью до 32 ГБ. Есть даже VGA-камера со вспышкой. Nokia 150 может работать до 23,4 дня в режиме ожидания и до 19,4 в режиме разговора.

Оба телефона можно купить в фирменном магазине Mobileshop.nokia.ru. Nokia 125 в чёрном и белом цветах стоит 2990 рублей, а Nokia 150 в красном, бирюзовом и чёрном цветах — 3790 рублей.