В России выпустили флагманы Samsung S21 с золотой головой быка

Дело в том, что по Лунному календарю 2021 год — это год быка. Смартфон Galaxy S21 Ultra Gold Ox отдаёт дань традициям. На задней крышке у него установлена голова быка. В носу у него продето кольцо, сделанное из 24-каратного золота. Это кольцо можно свободно вращать (вероятно, в приступах беспокойства при мысли о потраченных деньгах). Помимо этого, в глаза быка инкрустированы два бриллианта. Такой смартфон стоит 1 279 000 рублей.