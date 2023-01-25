Телефоны
21:38, 25 января 2023
1 мин.

В России выпустили «гангстерский» iPhone

С любимым пистолетом Эскобара

Люксовый бренд Caviar представил пополнение коллекции смартфонов и аксессуаров Desperado. Она вдохновлена субкультурой латиноамериканских уличных банд. Айфоны украшены черепами Калавера, декоративными лезвиями, цепями и даже пистолетами, в том числе любимым Colt M1911 Пабло Эскобара.

В России выпустили «гангстерский» iPhone

Фото: Caviar

Флагманская модель коллекции называется Notorious. Она получила чёрный титановый корпус с рисунком в стиле уличных банд. На корпусе также есть декоративный золотой М1911.

В России выпустили «гангстерский» iPhone

Caviar

А вот и остальные смартфоны коллекции:

1 / 2

Фото: Caviar

Смартфон iPhone 14 Pro Notorious стоит от 500 тысяч рублей.

Источник:Caviar
Теги:
#iPhone 14
,
#Caviar
,
#Россия
Новости партнеров
Новости партнеров