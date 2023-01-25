В России выпустили «гангстерский» iPhone

С любимым пистолетом Эскобара

Люксовый бренд Caviar представил пополнение коллекции смартфонов и аксессуаров Desperado. Она вдохновлена субкультурой латиноамериканских уличных банд. Айфоны украшены черепами Калавера, декоративными лезвиями, цепями и даже пистолетами, в том числе любимым Colt M1911 Пабло Эскобара.