В России выпустили «гангстерский» iPhone

21:38, 25 января 2023
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В России выпустили «гангстерский» iPhoneС любимым пистолетом Эскобара
Люксовый бренд Caviar представил пополнение коллекции смартфонов и аксессуаров Desperado. Она вдохновлена субкультурой латиноамериканских уличных банд. Айфоны украшены черепами Калавера, декоративными лезвиями, цепями и даже пистолетами, в том числе любимым Colt M1911 Пабло Эскобара.
Фото: Caviar
Флагманская модель коллекции называется Notorious. Она получила чёрный титановый корпус с рисунком в стиле уличных банд. На корпусе также есть декоративный золотой М1911.
Caviar
А вот и остальные смартфоны коллекции:
Смартфон iPhone 14 Pro Notorious стоит от 500 тысяч рублей.