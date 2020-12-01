В России выпустили iPhone 12 без камер для секретных встреч

Новая коллекция iPhone 12 Pro получила название Stealth. Забавно, что на сайте Caviar написано следующее: «Эксклюзивный гаджет создан для тех, кому нужен простой телефон без лишних функций и кто хочет чувствовать себя безопасно в любое время». Также в компании считают, что их новые айфоны подойдут тем, кто работает на секретных объектах, где запрещены телефоны с камерами.

В линейке Caviar Stealth представлены две модели: iPhone 12 Pro Stealth из закалённого титана с вертикальным гильошированием с прочным лазерным покрытием чёрного цвета и Stealth Gold с корпусом-монолитом из закалённого титана со сверхпрочным PVD-покрытием золотого цвета. Цены на айфоны начинаются с 299 000 рублей.