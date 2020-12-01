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В России выпустили iPhone 12 без камер для секретных встреч
Или просто для подозрительных (и богатых) людей
Российская компания Caviar продолжает выпускать собственные версии iPhone. На этот раз она представила смартфоны 12-й серии без камер. Несмотря на это, стоят они дороже, чем оригинальные устройства.
Новая коллекция iPhone 12 Pro получила название Stealth. Забавно, что на сайте Caviar написано следующее: «Эксклюзивный гаджет создан для тех, кому нужен простой телефон без лишних функций и кто хочет чувствовать себя безопасно в любое время». Также в компании считают, что их новые айфоны подойдут тем, кто работает на секретных объектах, где запрещены телефоны с камерами.
В линейке Caviar Stealth представлены две модели: iPhone 12 Pro Stealth из закалённого титана с вертикальным гильошированием с прочным лазерным покрытием чёрного цвета и Stealth Gold с корпусом-монолитом из закалённого титана со сверхпрочным PVD-покрытием золотого цвета. Цены на айфоны начинаются с 299 000 рублей.