В России выпустили iPhone 12 Pro в стиле премиальных телефонов Vertu

В коллекции представлены больше 20 моделей с разной отделкой. Все они объединены тематикой Vertu — легендарных премиальных телефонов. Стоимость самого дорогого айфона в линейке составляет почти 8 млн рублей! Корпус этого смартфона выполнен из золота 750 пробы и украшен природными бриллиантами. Эта модель будет выполнена в единственном экземпляре.