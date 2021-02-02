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Сегодня 18:16
В России выпустили iPhone 12 Pro в стиле премиальных телефонов Vertu
По безумным ценам
Если обычный iPhone 12 Pro — это недостаточно элитно, то можно купить его версию в стиле Vertu от российского бренда Caviar. Правда, отдать за это придётся как минимум 300 тысяч рублей.
В коллекции представлены больше 20 моделей с разной отделкой. Все они объединены тематикой Vertu — легендарных премиальных телефонов. Стоимость самого дорогого айфона в линейке составляет почти 8 млн рублей! Корпус этого смартфона выполнен из золота 750 пробы и украшен природными бриллиантами. Эта модель будет выполнена в единственном экземпляре.
В Caviar также отметили, что в новой линейке бренд впервые использует чёрное цейлонское эбеновое дерево. Помимо этого, применяются натуральная кожа разных цветов, титан, автомобильное углеродное волокно.