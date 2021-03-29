В России выпустили iPhone 12 в стиле Mortal Kombat

Корпуса смартфонов выполнены из титана с золотистым или чёрным PVD-покрытием, а также из композитных износостойких материалов. В версии iPhone 12 Pro Shang Tsung используются четыре изумруда.

Каждая из моделей представлена в лимитированной серии — 99 экземпляров. Цены на них вы можете увидеть на скриншоте выше. Самый дорогой смартфон в линейке посвящён Шао Кану.