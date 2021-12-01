В России выпустили iPhone 13 Pro с частичками самого первого айфона 2007 года

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В России выпустили iPhone 13 Pro с частичками самого первого айфона 2007 годаС фрагментом матплаты
Экстравагантная российская компания Caviar выпустила коллекционный iPhone 13 Pro с частичками iPhone 2G, который вышел впервые в 2007 году.
Эта модель — дополнение к линейке Visionaries, посвящённой визионерам современности. Коллекционный айфон — посвящение Стиву Джобсу. В корпус смартфона ювелиры встроили фрагмент материнской платы айфона первого поколения. Всего оригинальные фрагменты iPhone 2G разделили на 19 частей, соответственно продадут 19 экземпляров Caviar iPhone 13 Pro «iPhone 2G».
Части матплаты расположены в герметичной капсуле и залиты ювелирной смолой. Кроме того, на корпусе из авиационного титана изображён чертёж устройства iPhone 2G. Данную модель для коллекции отдал основатель компании Caviar, Сергей Китов.
Новый коллекционный айфон стоит 424 000 рублей.
Источник: Пресс-служба Caviar