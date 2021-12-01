В России выпустили iPhone 13 Pro с частичками самого первого айфона 2007 года

Части матплаты расположены в герметичной капсуле и залиты ювелирной смолой. Кроме того, на корпусе из авиационного титана изображён чертёж устройства iPhone 2G. Данную модель для коллекции отдал основатель компании Caviar, Сергей Китов.

Новый коллекционный айфон стоит 424 000 рублей.