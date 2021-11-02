В России выпустили iPhone 13 с артефактом времён ВОВ в корпусе

В России выпустили iPhone 13 с артефактом времён ВОВ в корпусеСтоит он около миллиона
В коллекции представлены три модели. Первая называется «Бородино» и украшена миниатюрной копией награды Кутузова, а также фрагментом подвеса ножен штыков времён Отечественной Войны 1812 года. Стоит такой iPhone 13 Pro 439 тысяч рублей.
Вторая модель «Полтава» имеет в корпусе фрагмент свинцовой пули, найденный на археологических раскопках в местах сражения Северной войны. Также корпус украшен лучистой гравировкой в стиле государственных наград Петровской эпохи. Стоимость устройства составляет 429 тысяч рублей.
Самая дорогая модель в линейке «Московская битва». В корпусе у неё есть действующий компас, произведённый в 1940 году на заводе «Карболит». Он входил в экипировку солдат и офицеров Красной Армии. Caviar утверждает, что компас прошёл через множество битв и сражений. Модель будет произведена в единственном экземпляре и стоит 740 тысяч рублей.