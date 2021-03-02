В России выпустили iPhone и iPad с украшением золотыми яблоками

Всего в коллекцию входят два смартфона iPhone 12 Pro и три планшета iPad Pro. На их задних панелях изображена золотая яблоня с золотыми же и инкрустированными бриллиантами яблоками. Под яблоней выгравированы цитаты двух глав Apple — Стива Джобса и Тима Кука: «Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции» и «Пусть ваша радость будет в вашем путешествии, а не в какой-то далёкой цели».