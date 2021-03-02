В России выпустили iPhone и iPad с украшением золотыми яблоками
Всего в коллекцию входят два смартфона iPhone 12 Pro и три планшета iPad Pro. На их задних панелях изображена золотая яблоня с золотыми же и инкрустированными бриллиантами яблоками. Под яблоней выгравированы цитаты двух глав Apple — Стива Джобса и Тима Кука: «Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции» и «Пусть ваша радость будет в вашем путешествии, а не в какой-то далёкой цели».
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Самый дорогой iPad Pro коллекции оценён в 11 990 000 рублей. Он изготовлен в единственном экземпляре. Другие iPhone 12 Pro и iPad Pro стоят 365 000 и 499 000 рублей соответственно.
Есть ещё версии iPhone 12 Pro и iPad Pro с позолоченными яблоками, внутри которых расположены маленькие бриллианты. Эти устройства оценены в 549 000 и 717 000 рублей.
Caviar