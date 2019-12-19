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В России выпустили iPhone с частицами вещей Майка Тайсона и Мэрилин Монро
Старая добрая Caviar
Российская компания Caviar, известная своими дорогими версиями устройств от компании Apple, представила новые эксклюзивные iPhone. Они посвящены Майку Тайсону и Мэрилин Монро. А свидетельствуют об этом частички вещей знаменитостей, вкраплённые в корпус.
Первый смартфон называется iPhone 11 Pro Iron Mike. Позиционируется как отличный подарок для мужчины. На задней титановой панели аппарат изображён барельефный портрет Майка Тайсона. Создано было лишь 50 экземпляров. В корпусе смартфона можно найти небольшой кусочек спортивной формы «Железного Майка». Цены на устройство начинаются с 367 000 рублей.
Caviar
Подарок для женщин — iPhone 11 Pro Marilyn Monroe выполнен также из титана. В «родинке» на задней панели смартфона расположена часть платья знаменитой актрисы и певицы. В продажу поступит 99 экземпляров. Минимальная стоимость устройства из коллекции равна 320 000 рублям.
Caviar