В России выпустили iPhone с частицами вещей Майка Тайсона и Мэрилин Монро

Первый смартфон называется iPhone 11 Pro Iron Mike. Позиционируется как отличный подарок для мужчины. На задней титановой панели аппарат изображён барельефный портрет Майка Тайсона. Создано было лишь 50 экземпляров. В корпусе смартфона можно найти небольшой кусочек спортивной формы «Железного Майка». Цены на устройство начинаются с 367 000 рублей.