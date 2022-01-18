В России выпустили iPhone с выгравированным QR-кодом

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В России выпустили iPhone с выгравированным QR-кодомЗашифровать можно не только сертификат вакцинации
Российская компания Caviar выпустила люксовые версии айфонов для тех, кому надоело постоянно искать свой QR-код в телефоне. Код выгравирован прямо на корпусе устройства.
Новая коллекция Caviar называется Digital Signature. В ней есть три модели. Самая дешёвая — стоит 374 тысячи рублей — имеет корпус из сатинированного титана с PVD-покрытием чёрного цвета. QR-код выполнен из титана с PVD-покрытием золотистого цвета. В коде можно зашифровать любую информацию о пользователе – визитку, аккаунт в Instagram или даже сертификат о прививке.
Вторая модель в коллекции стоит 384 тысячи рублей. У неё есть лазерная гравировка золотого цвета.
Самая дорогая модель коллекции стоит больше двух миллионов рублей. Её корпус сделан из чистого золота 18 карат, QR-код тоже золотой.
Источник: Caviar