В России выпустили iPhone с выгравированным QR-кодом

Новая коллекция Caviar называется Digital Signature. В ней есть три модели. Самая дешёвая — стоит 374 тысячи рублей — имеет корпус из сатинированного титана с PVD-покрытием чёрного цвета. QR-код выполнен из титана с PVD-покрытием золотистого цвета. В коде можно зашифровать любую информацию о пользователе – визитку, аккаунт в Instagram или даже сертификат о прививке.