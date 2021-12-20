В России выпустили недорогие смартфоны Infinix с AMOLED, NFC и большой батареей

В России выпустили недорогие смартфоны Infinix с AMOLED, NFC и большой батареейПервое время будет действовать скидка
Первая модель NOTE 11 NFC — это смартфон с AMOLED-дисплеем, что большая редкость для такой ценовой категории. В версии для российского рынка устройство также получило модуль NFC для бесконтактной оплаты. Диагональ экрана тут составляет 6,7 дюйма, а разрешение — 1080 x 2400 пикселей. Дисплей довольно яркий — максимальный показатель достигает 750 нит. Купить можно будет версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГЮ постоянной памяти. NOTE 11 питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.
Что касается камеры, то смартфон получил 50-мегапиксельный основной модуль и 16-мегапиксельный фронтальный. В качестве процессора выступает MediaTek Helio G88.
Модель HOT 11 PLAY отличается большим аккумулятор на 6000 мАч. Получила 6,82-дюймовый HD+ IPS дисплей разрешением 720x1640 пикселей, процессор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, с возможностью расширения последней до 512 ГБ. В камере установлен датчик на 13 Мп, для селфи используется сенсор на 8 Мп.
Infinix HOT 11 PLAY стоит 11 490 рублей. Infinix NOTE 11 — 17 990 рублей. На обе модели до 17 января будет действовать специальная скидка в тысячу рублей. Продажи смартфонов начнутся 22 декабря. NOTE 11 NFC станет эксклюзивом сети DNS.