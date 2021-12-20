В России выпустили недорогие смартфоны Infinix с AMOLED, NFC и большой батареей

Первая модель NOTE 11 NFC — это смартфон с AMOLED-дисплеем, что большая редкость для такой ценовой категории. В версии для российского рынка устройство также получило модуль NFC для бесконтактной оплаты. Диагональ экрана тут составляет 6,7 дюйма, а разрешение — 1080 x 2400 пикселей. Дисплей довольно яркий — максимальный показатель достигает 750 нит. Купить можно будет версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГЮ постоянной памяти. NOTE 11 питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки.

Что касается камеры, то смартфон получил 50-мегапиксельный основной модуль и 16-мегапиксельный фронтальный. В качестве процессора выступает MediaTek Helio G88.