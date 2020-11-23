В России выпустили переиздания легендарных телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000

Nokia 6300 4G стоит 4990 рублей. В России предлагается в сером, белом и зелёном цветах. Nokia 8000 4G вышла в чёрном, белом и синем цветах по цене 7990 рублей.

Как понятно из названия, телефоны могут работать в сетях четвёртого поколения. Через них можно использовать WhatsApp и Facebook, смотреть видео YouTube, и даже работать с голосовым ассистентом Google Assistant. Есть у телефонов и поддержка функции точки доступа Wi-Fi.

Nokia 6300 4G получил 2,4-дюймовый экран QVGA, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти (можно расширить до 32 ГБ), процессор Snapdragon 210 и аккумулятор ёмкостью 1500 мАч. Nokia 8000 4G имеет экран побольше (2,8 дюйма) и камеру на 2 Мп.

Модель Nokia 6300 представили в 2006 году как бизнес-телефон.