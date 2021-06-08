В России выпустили уникальный iPhone 12 со встроенными механическими часами

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В России выпустили уникальный iPhone 12 со встроенными механическими часамиЭто снова Caviar
Российский бренд Caviar выпустил коллекцию ко Дню России. В неё вошли несколько моделей iPhone. Некоторые из них даже имеют встроенные в корпус механические часы.
Самая дешёвая модель коллекции называется Russia Alligator Gold. У неё есть объёмный барельеф, покрытый золотом 999 пробы, 24 карат. Стоит это 314 тысяч рублей.
Caviar
Имеется в коллекции и смартфон с надписью «Мы — русские, с нами Бог». Наиболее оригинальной, наверное, получилась модель Tourbillon Россия. У неё на задней панели есть часы с механизмом CVR ELT3350A Tourbillon. Также инкрустированы 19 камней. Такой смартфон стоит 644 тысячи рублей.
Самая дорогая модель коллекции называется «Богатая Россия» и стоит 1 млн 357 тысяч рублей. У неё на корпусе есть золотой Двуглавый орёл. Отмечается, что некоторые версии могут быть выполнены на iPhone 13, хоть он ещё и не вышел.
Caviar