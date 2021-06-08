В России выпустили уникальный iPhone 12 со встроенными механическими часами

Самая дорогая модель коллекции называется «Богатая Россия» и стоит 1 млн 357 тысяч рублей. У неё на корпусе есть золотой Двуглавый орёл. Отмечается, что некоторые версии могут быть выполнены на iPhone 13, хоть он ещё и не вышел.