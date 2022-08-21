В России выпустили версию нового складного смартфона Samsung с метеоритом и телячьей кожей

Ну, вы уже должны были догадаться, кто это сделал

Компания Caviar, занимающаяся созданием люксовых версий смартфонов, анонсировала свою последнюю коллекцию под названием «Посланники Галактики». Она включает в себя четыре новых варианта Samsung Galaxy Z Fold4 со вставками из метеорита, золотыми акцентами и кожей телёнка.