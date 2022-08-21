В России выпустили версию нового складного смартфона Samsung с метеоритом и телячьей кожей

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В России выпустили версию нового складного смартфона Samsung с метеоритом и телячьей кожейНу, вы уже должны были догадаться, кто это сделал
Компания Caviar, занимающаяся созданием люксовых версий смартфонов, анонсировала свою последнюю коллекцию под названием «Посланники Галактики». Она включает в себя четыре новых варианта Samsung Galaxy Z Fold4 со вставками из метеорита, золотыми акцентами и кожей телёнка.
Цены начинаются с 499 тысяч рублей. Самая дорогая версия с настоящим кусочком метеорита обойдётся в 609 тысяч рублей.
Caviar
В модели, изображённой выше, используются сразу несколько осколков метеорита: Сеймчан, Муонионалуста, Каньон Дьябло. Кроме того, был использован ювелирный сплав с двойным покрытием золотом 24К, 7мк. по технологии Double Electroplated. Всего выйдет 29 экземпляров смартфона.
Остальные смартфоны коллекции выглядят так:
Источник:Caviar
Автор:Ксения МурашеваТеги: