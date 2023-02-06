В России выпустили золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,6 млн рублей

В коллекцию вошли смартфоны в стиле ар-деко с отсылками на работы знаменитых художников, «гангстерские» модели с декоративным оружием и устройства для любителей гоночных суперкаров. Самый дорогой смартфон в коллекции — Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью чуть менее четырёх миллионов рублей.

Корпус этой модели Pure Gold сделан из золота 18К, в него инкрустированы восемь природных бриллиантов Кр-57. Рельефные узоры на смартфоне вдохновлены коринфским ордером классической архитектуры.