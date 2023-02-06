В России выпустили золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,6 млн рублей

14:45, 06 февраля 2023
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В России выпустили золотой Samsung Galaxy S23 Ultra за 3,6 млн рублейИ другие чуть более дешёвые варианты
Бренд Caviar представил собственную коллекцию Samsung Galaxy S23 Ultra. Смартфоны украсили золотом и бриллиантами.
Фото: Caviar
В коллекцию вошли смартфоны в стиле ар-деко с отсылками на работы знаменитых художников, «гангстерские» модели с декоративным оружием и устройства для любителей гоночных суперкаров. Самый дорогой смартфон в коллекции — Samsung Galaxy S23 Ultra стоимостью чуть менее четырёх миллионов рублей.
Корпус этой модели Pure Gold сделан из золота 18К, в него инкрустированы восемь природных бриллиантов Кр-57. Рельефные узоры на смартфоне вдохновлены коринфским ордером классической архитектуры.
Pure Gold
Caviar
В целом, цены на кастомные Galaxy S23 Ultra начинаются от 444 000 рублей за Rage 256 ГБ.