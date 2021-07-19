В России выпустят iPhone 13 с запахом кофе

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Сегодня в 12:28
В России выпустят iPhone 13 с запахом кофеИ различных трав
Российская компания Caviar, известная благодаря своим люксовым версиям флагманов, представила коллекцию Eco. Она включает в себя ещё не вышедшие модели iPhone 13. Их корпус будет изготовлен из натуральных материалов и будет источать различные ароматы.
В коллекции четыре версии iPhone — «Ромашка», «Ванильный кофе», «Пряная роза» и «Альпийский василёк». Это всё будут кастомизированные модели iPhone 13 Pro/Max, когда те выйдут.
В модели «Ванильный кофе» корпус смартфона сделан из натурального красного дерева — махагони, а также из молотого кофе и ванили. Caviar утверждает, что корпус со временем не деформируется и не подвергается разбуханию от воздействия влаги. Всего будет выпущено 99 экземпляров телефона.
Caviar
Другие модели коллекции используют то же дерево в корпусе, различается только придающий аромат наполнитель. Цены на смартфоны начинаются с 359 тысяч рублей.