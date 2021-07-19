В России выпустят iPhone 13 с запахом кофе

В коллекции четыре версии iPhone — «Ромашка», «Ванильный кофе», «Пряная роза» и «Альпийский василёк». Это всё будут кастомизированные модели iPhone 13 Pro/Max, когда те выйдут.

В модели «Ванильный кофе» корпус смартфона сделан из натурального красного дерева — махагони, а также из молотого кофе и ванили. Caviar утверждает, что корпус со временем не деформируется и не подвергается разбуханию от воздействия влаги. Всего будет выпущено 99 экземпляров телефона.