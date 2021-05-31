В России выпустят смартфон на отечественной операционной системе

Смартфон выпустит компания «Марвел-Дистрибуция». Он выйдет под брендом F+ pro. Сообщается, что устройство разработали и изготовили российские специалисты.

Телефон будет предлагаться в двух вариантах: с отечественной операционной системой «Аврора» или с Android. В качестве «железа» будут выступать преимущественно китайские комплектующие и процессоры MediaTeк. В будущем разработчики хотят начать производить компоненты в России.

Первая партия смартфонов будет готова в середине лета, но из-за срока адаптации «Авроры» отгрузки начнутся только осенью.

Пока в России есть только планшеты, работающие под управлением российской операционной системы.