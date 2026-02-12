Количество таких устройств у пользователей младше 18 лет увеличилось в два раза. Самой популярной моделью стал iPhone 5S.

В целом 76% всех ретро-смартфонов, выпущенных до 2013 года, — это устройства Apple. iPhone «постарше» пользуются большим спросом, чем Android-модели того же периода.

В 2025 году подростки от 14 до 18 лет составили 14% всех владельцев ретро-смартфонов — почти вдвое больше, чем годом ранее. Также старые iPhone популярны среди людей 25−44 лет (15,9%) и 18−24 лет (7%).

Больше всего пользователей приходится на iPhone 5S — 65% от всех старых моделей. Далее идут iPhone 5 (16%), iPhone 4S (9,5%) и iPhone 4 (7,5%).